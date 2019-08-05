حاكم دبي يصدر عفوا عن 430 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عفوا عن 430 سجينا في إمارة دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأكد النائب العام في إمارة دبي عصام عيسى الحميدان، أن "العفو السامي يأتي في إطار منح المحكومين فرصة لمواصلة حياتهم، بما لذلك من آثار إيجابية على أسرهم، وتمكينهم من لعب دورهم المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع الإماراتي، وهو تأكيد من بن راشد على مبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا الرشيدة كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا".
ولفت الحميدان إلى أن "النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ العفو وتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم وأصدقائهم".
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