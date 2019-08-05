توقيف 5 ضباط بسبب هروب سجناء من مركز شرطة القناة ببغداد

أعلنت ​محكمة​ التحقيق المركزية المختصة بقضايا ​الإرهاب​ في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ب​بغداد​ عن "توقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات"، مشيرةً إلى أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأصدرت أمرا بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن".

وأشارت إلى أن "المحكمة أكدت القبض على ستة من الهاربين وأصدرت أوامر قبض على ثمانية آخرين ما زالوا طلقاء"، لافتةً إلى أن "معظم الهاربين متهمون بقضايا الاتجار ب​المخدرات​ وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".