فتى ينقذ سلحفاة بحرية من الاختناق على شاطئ صور

أنقذ الفتى حسن ضاهر، سلحفاة بحرية من الاختناق على ​شاطئ صور​، حين كان يسبح في بحر ​جل البحر​ قرب صور، وقد لفت الفتى سلحفاة قريبة من الشاطئ وبرأسها كيس نايلون عالق، فسحبها الى الشاطئ ونزع الكيس عنها ليطلقها مجددا في الماء، موجها بعمله هذا رسالة بيئية للجميع: "لا ترموا ​النفايات​ في بحرنا".

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