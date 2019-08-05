بطيش: قرار ضاهر خطوة مباركة على طريق محاربة الفساد

هنأ وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي المدير العام للجمارك بدري الضاهر على "الخطوة الجريئة بمعاقبة بعض المخلصين الجمركيين الذين يمارسون التهرب الضريبي والتهريب ويشوهون صورة ​مرفأ بيروت​ ودوره"، معتبرا أنها "خطوة مباركة على طريق ​محاربة الفساد​ وتثبيت سيادة دولة القانون والعدالة".

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