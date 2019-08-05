الحسن عرضت مع لازاريني الدعم اللوجستي والتقني للانتخابات

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان ​فيليب لازاريني​، المشاريع التي تنفذها وتدعمها ​الامم المتحدة​ في لبنان. كما تناول اللقاء، استمرار المساعدات التي يقدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" لدعم العملية الانتخابية والبلدية على المستويات اللوجستية والتقنية.

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