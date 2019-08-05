النشرة: لجنة الدفاع تدرس اقتراح تعديل قانون البلديات

أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، ان ​لجنة الدفاع​ تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل ​قانون البلديات​ واستمعت الى ممثل المنظمة الدولية حول ​تقرير​ عملها، وابدت استعدادها للتعاون مع اللجنة، وتقرر درس موضوع البلديات بالتعاون مع ممثلي هذه المنظمة.

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