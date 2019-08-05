استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه في الوزارة، وفدا من الاتحاد اللبناني لكرة اليد ضم رئيس الاتحاد عبد الله عاشور والاعضاء، كما استقبل رئيس نادي "المجد" طرابلس حافظ ديب، واطلع على نتائج التحقيق بخصوص المباراة بين "سبورتك" و"أمل معركة"، إضافة الى عرض نشاطات النادي وبرامجه.
والتقى أيضا، وفدا من اتحاد الدراجات الهوائية. واستقبل وزير الشباب وفد جمعية "بيروت ماراثون" برئاسة مي الخليل، وتم البحث في التحضيرات التي تقوم بها الجمعية لتنظيم سباق "ماراثون بيروت" لهذا العام في 10 تشرين الثاني المقبل، تحت شعار "سوا.. نركض للبنان".
وأثنى فنيش على الجهود التي تبذلها الجمعية، وقال: "أكدت حضور لبنان على خارطة الاحداث الرياضية البارزة، اضافةالى مهمة تعميم ثقافة الركض في كل المناطق اللبنانية. كما قدمت صورة حضارية عن واقع الرياضة اللبنانية، ما يجعلنا على الدوام مقدرين القيادة الحكيمة لرئيسة الجمعية مي الخليل، ما يشكل عامل فخر واعتزاز بالمؤسسات الرياضية".
ووجهت الخليل الدعوة الى فنيش لحضور ورعاية حفل اطلاق سباق الماراثون لهذا العام، في مؤتمر صحافي يعقد غدا الثلاثاء في 6 الحالي، في فندق البريستول".
واستقبل فنيش وفدا من الاتحاد اللبناني لكرة القدم ضم امين عام الاتحاد جهاد الشحق وعضو اللجنة التنفيذية موسى مكي، وتم البحث في آلية انطلاق الدوري والاستحقاق الوطني المقبل، إضافة الى شؤون الملاعب والمنشآت الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر فنيش عرض مع وفود شؤونا رياضية وتسلم دعوة لرعاية اطلاق بيروت ماراثون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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