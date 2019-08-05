افادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية​، تابعت درس مشروع اقتراح قانون المياه واستمعت الى ملاحظات النواب والمدراء العامين لمصالح المياه وممثلين للادارات المعنية حول بعض المواد العالقة، وتركز النقاش على موضوع الابار المحفورة وتسوية اوضاعها والاجراءت التي يمكن ل​مؤسسة المياه​ اتخاذها عند حصول اضرار جسيمة للنظم المائية البيئية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اللجنة الفرعية تابعت درس مشروع قانون المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.