وفد فلسطيني زار المكتب السياسي لحركة أمل: لوقف الإجراءات التي تطال العمال الفلسطينيين

زار وفد من هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك برئاسة فتحي أبو العردات، المكتب السياسي لحركة أمل وجرى إستعراض أوضاع المخيمات في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء ​الشعب الفلسطيني​ في ظل القرار الأخير ل​وزارة العمل​ تحت عنوان "مكافحة العمالة الأجنبية"، والتحركات التي قام بها أبناء المخيمات منذ ما يزيد عن الاسبوعين، وضرورة ايجاد الحلول السياسية لها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وثمّن الوفد الفلسطيني "موقف لبنان الرسمي والشعبي والحزبي من صفقة القرن، وبالاخص موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مواجهة هذه الصفقة وورشة ​المنامة​"، مشددا على "ضرورة تقدير الخصوصية الإستثنائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإعفائهم من إجازة العمل، وعدم نجاح هذه التجربة لأسباب وجيهة ومحقة كون الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب، وإنما لاجئون همهم العودة إلى وطنهم فلسطين".

واتفق الجانبان على "أهمية وقف الإجراءات التي تطال العمال الفلسطينيين إفساحاً في المجال أمام الحوار الفلسطيني اللبناني لكي يصل إلى هدفه في معالجة الأزمة بإطار القانون، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تنصف الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الانسانية والإجتماعية".