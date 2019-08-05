الغافولي يواصل استحضار التراث في أغانيه.. اللمسة الغيوانية حاضرة في جديده-فيديو

يواصل الفنان زكرياء الغافولي تقديم أغان تنهل من التراث المغربي، واختار هذه المرة الموسيقى الغيوانية لتكون حاضرة في جديده ” لا تكبر الشان”.

وأصدر الغافولي أمس الأحد، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي أشرف على تلحينها بنفسه، فيما تعامل على مستوى الكلمات مع محمد المغربي، و أشرف على إخراج الكليب إدريس سبيل.

ووجد الغافولي في استحضار التراث في أغانيه وسيلة لخلق مسار متفرد وسط الزخم الذي تعرفه الساحة الفنية.

يذكر أن الغافولي استطاع بفضل أغنية ” حبينو ” تجاوز عتبة 84 مليون مشاهدة على يوتوب، كما حقق عمله” باهرة باهرة” ما يفوق 27 مليون مشاهدة.