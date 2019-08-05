ONCF يعلن عن برنامج خاص لعيد الأضحى.. 240 قطار يوميا لنقل المسافرين

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات من الجمعة 9 غشت إلى الأحد 25 غشت، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

ويشمل هذا البرنامج قطارات الخط وكذلك القطارات الفائقة السرعة “البراق”، حيث تمت برمجة قطارات إضافية يصل عددها إلى 240 قطارا في اليوم، وفي الرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات وعدد المقاعد المعروضة على المحاور الرئيسية للشبكة بما فيها قطارات “البراق”.

كما سيتم تكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وكذا تحسين ظروف السفر من خلال نظام حجز المقاعد المرقمة على متن القطارات.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ، قبل قليل، بالمفهوم الجديد للسفر الذي ينبني على بيع التذاكر لقطارات “البراق” و”الأطلس” في حدود المقاعد المتوفرة والخاضعة لنظام الحجز الإجباري المسبق بالدرجتين الأولى والثانية. ويشير المكتب إلى أن كل قطار بلغت نسبة امتلائه 100%، يتم إيقاف بيع مقاعده وإرشاد الزبناء لتغيير ساعة أو يوم سفرهم.