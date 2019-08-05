رونار يبدأ مهامه في السعودية بمتابعة حمد الله.. ويستعين بالمحترفين المغاربة

أكد الفرنسي هيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب السعودي، أن عمله سيبدأ اليوم الاثنين، بمتابعة لاعبي فريق النصر الذي يلعب في صفوفه المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، عندما يواجه الفريق الأصفر نادي الوحدة الإماراتي برسم ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رونار خلال حفل تقديمه أمس الأحد، مدربا لـ”الأخضر”، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، إنه طلب من المسؤولين قبل توقيع العقد، الحضور إلى السعودية لمتابعة المنافسات وكل الأندية، واكتشاف العديد من اللاعبين، حيث استقطب فريقه عمله لأجل ذلك.

وأشار “الثعلب” الفرنسي أنه سأل اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الدوري السعودي، وأعطوه فكرة مميزة عن أجواء التباري في المنافسات بالسعودية.

وعن أهدافه مع المنتخب السعودي، أكد المدرب السابق لأسود الأطلس، أن التأهل لمونديال قطر 2022، يعد من أهم الأهداف التي يضعها أمامه، في تجربته الجديدة، معربا عن سعادته بالإشراف على تدريب “الأخضر”.