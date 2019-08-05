الميلودي يتهم موس ماهر بالوقوف وراء إلغاء حفله بمهرجان جوهرة

اتهم الفنان عادل الميلودي، زميله في الميدان الفني موس ماهر بالوقوف خلف إلغاء حفله بمهرجان جوهرة بمدينة الجديدة أمس الأحد، وذلك في تعليقه عن قرار إدارة المهرجان التي ألغت الحفل نتيجة “المستجدات” التي طرأت بخصوص قضية إنكار أبنائه المفترضين.
وظهر الميلودي في بث مباشر يدعي فيه أمام جمهوره أن لموس ماهر يد في إلغاء حفاه، إذ قال ” جاب جوج صطافطات وهدد إلا دار الميلودي الحفل غادي ينوض الشغب” ٠
وتوعد الميلودي موس ماهر برد الصاع له، مؤكدا أمام جمهوره أنه سيتوصل بأجر الحفل رغم إلغاءه.
وألغت إدارة مهرجان جوهرة بالجديدة حفل الفنان عادل الميلودي بسبب قضية “إنكار أبنائه”، وعوضته بالفنان الشعبي طاهور في سهرة منصة أزمور أمس الأحد.
وقالت إدارة المهرجان حول إلغاء حفل الميلودي :”طرأت خلال اليومين الأخيرين مستجدات سار من المتعذزة معها إقامة حفل عادل الميلودي بالمهرجان، ولذلك تعاقدت مع الفنان “طاهور” لتعويضه.
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