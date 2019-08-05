لمجرد يتفوق على جميع الفنانين المغاربة على “إنستغرام”-صورة

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يواصل الفنان سعد لمجرد، تحقيق أرقام قياسية، في مسيرته الفنية، وهذه المرة وصل عدد متتبعيه على أنستغرام ل8مليون متتبع.
وعزز لمجرد صدارته في قائمة الفنانين المغاربة الأكثر متابعة على أنستغرام، كما أصبح ينافس نجوما عرب رغم أن منهم من سبقوه إلى الميدان الفني بسنوات.
وبمناسبة بلوغ عدد متتبعيه 8مليون، شارك لمجرد منشورا على حسابه بأنستغرام، يسلط الضوء من خلاله على إنجازه، ويظهر وكأنه يحتفل بذلك عبر صورة من كواليس كليبه الأخير إنساي.
ويعتبر لمجرد من أكثر الفنانين المغاربة والعرب شعبية، إذ يصل صيته لدول آسوية غير عربية ودول أروبية، بدليل أن أعماله تدخل قائمة “الطوندونس” في يوتوب بتلك الدول.
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