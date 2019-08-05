النقب: هدم العراقيب للمرة 149

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب"، بعد ظهر اليوم الإثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، وقامت بهدم مساكن الأهالي للمرة 149، وتركتهم بلا مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة، القرية، وقام عناصر الشرطة بتفكيك خيام أهالي القرية وجرها بسيارات رباعية الدفع تابعة لوحدة "يوآف" الشرطية دون اصطحاب جرافات وآليات الهدم.

وغادرت قوات الهدم القرية بعد التأكد من هدم كل الخيام التابعة للأهالي، وإتلافها وجرها إلى خارج مسطح القرية.

وكثفت السلطات الإسرائيلية اقتحاماتها للعراقيب وهدم مساكنها المتواضعة، في الآونة الأخيرة، لدفع الأهالي لليأس والإحباط ومغادرة أرضهم غير أنهم أكدوا صمودهم وعادوا إلى قريتهم بعد هدم مساكنها وأعادوا بنائها من جديد رغم الأوضاع القاسية وحرمانهم من كل مقومات الحياة الأساسية.

وكانت قوات الهدم قد اقتحمت قرية العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ148 على التوالي، ايوم الخميس الماضي.

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250 ألف فلسطيني في النقب

وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

هذا، وتشهد البلدات العربية عمليات هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل العربية للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب في البلاد.