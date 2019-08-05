التحالف يعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض في الحرب على اليمن، إنه اعترض، اليوم الإثنين، طائرات مسيرة أطلقها المسلحون الحوثيون من اليمن، باتجاه مطارات مدنية في المملكة، بحسب بيان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي، قوله إنه تم "اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

وأكد البيان أن الحوثيين بدأوا "باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن"، دون توضيح عدد الطائرات ولا المطارات التي تم استهدافها.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، شن هجمات استهدفت مطار أبها ومطار نجران بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد في خميس مشيط.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من هجوم شنه الحوثيون بصاروخ بالستي، وطائرة مسيرة ضد معسكر أمني في محافظة عدن الجنوبية.

وصعد الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة.

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وفي 12 حزيران/يونيو أسفر هجوم صاروخي للحوثيين على مطار أبها عن إصابة 26 مدنيا، وتعهد التحالف برد حازم. وفي 24 حزيران/يونيو، أسفر هجوم على مطار أبها عن مقتل مواطن سوري وجرح 21 آخرين.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا الهجوم باعتباره "جريمة حرب" واضحة. وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.

ويشهد اليمن حربا منذ 2014 بين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.