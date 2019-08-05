بنك "H.S.B.C" البريطاني سيلغي 4 آلاف وظيفة واستقالة رئيسه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن بنك إتش.إس.بي.سي (H.S.B.C) البريطاني، اليوم الإثنين، أنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة جديدة، في خطوة جاءت بُعيد إعلان البنك، اليوم استقالة رئيسه التنفيذي، جون فلينت، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال المدير التنفيذي المالي، إيوين ستيفنسون: "قمنا بالإعلان عن إعادة هيكلة "تتضمن 2 بالمئة من قوتنا العاملة" أو 4 آلاف وظيفة.

وأكد خلال مؤتمر صحافي أن الوظائف الملغاة "ستستهدف كبار الموظفين".

وكان البنك قد أعلن الاثنين الاستقالة المفاجئة لمديره التنفيذي بعد أقل من سنتين في منصبه، في وقت تواجه فيه المجموعة "بيئة عالمية معقّدة ومتطلّبة على نحو متزايد".

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وقال المصرف في بيان إنّ فلينت "وعلى الرّغم من أنّه لن يقوم بعد اليوم بواجباته اليومية، إلا أنّه سيبقى متاحا لمساعدة أتش أس بي سي في عملية الانتقال".

وأضاف البيان أنّ رئيس قسم الخدمات المصرفية التجارية في البنك، نويل كوين، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة إلى حين تعيين خلف لفلينت.

من جهة ثانية أعلنت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة أنّ أرباحها قبل الضرائب ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15,8% لتصل إلى 12,4 مليار دولار.