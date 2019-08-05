مانشستر يونايتد يرفض عرض الريال لضم بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يسعى جاهدا خلال هذه الفترة من أجل الفوز بخدمات النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم عرضًا لنظيره مانشستر يونايتد، من أجل ضم بول بوغبا، بالحصول على 30 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز صانع ألعاب الفريق الملكي.
وأضافت أن مانشستر يونايتد رفض عرض الريال، موضحة أن النادي الإنجليزي يصر على أن بول بوغبا سيبدأ الموسم الجديد رفقة الشياطين الحمر.
ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الملكي لم ينجح في التوصل لاتفاق مع المان يونايتد، على التعاقد مع بول بوغبا مقابل 150 مليون يورو.
وكان ريال مدريد قد حاول إغراء مانشستر يونايتد، بإدخال الويلزي غاريث بيل ضمن صفقة بوغبا، لكن الفريق الإنجليزي رفض الأمر.
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