ميسي يتعرض لإصابة في تدريبه الأول مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، للإصابة خلال تدريبات فريقه صباح اليوم، الإثنين، ليتأكد غيابه عن جولة الفريق الكاتالوني في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي ظهر في تدريبات اليوم الإثنين، وتعرض لإصابة في الساق اليمنى، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج.
ومن المقرر أن يسافر برشلونة لخوض الجولة الأخيرة من المرحلة التحضيرية في الولايات المتحدة، والتي سيواجه خلالها نابولي الإيطالي.
يشار إلى أن ليونيل ميسي خاض أول مران له مع برشلونة، اليوم الإثنين، بعد انتهاء عطلته الصيفية.
وتمتع ميسي بالجانب الأكبر من التشجيع خلال تقديم الفريق بالأمس في ملعب الكامب نو، قبل خوض كأس جوان غامبر الودية ضد آرسنال، لكنه لم يكن قد شارك بعد في المران مع زملائه.
وشهد المران الصباحي للفريق الكاتالوني أيضًا، مشاركة أولى للدوليين، البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال.
كما شارك للمرة الأولى في المران، أحدث صفقات النادي، الظهير جونيور فيربو، المنتقل من صفوف ريال بيتيس.
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