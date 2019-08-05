شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: طلبنا من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة بمضيق هرمز والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، أن واشنطن طلبت من عدة دول المشاركة في تأمين مضيق هرمز.

وقال بومبيو، اليوم الإثنين، آب 05، 2019: طلبنا من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأمريكي، في لقاء موسع من قناة "سكتي نيوز عربية": نسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل قد يؤدي إلى إشعال صراع في المنطقة.

واختطفت إيران، خلال الأيام الماضية، عددا من ناقلات النفط في مضيق هرمز.