شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في مدينة عمران والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، آب 05، 2019، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف هاجمت أهدافا للمليشيا داخل مركز المحافظة.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وأهداف لمليشيا الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية.
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