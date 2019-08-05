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عودة الحياة الطبيعية إلى عموم المناطق في عدن

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عادت الحياة الطبيعية إلى عموم المدن والمناطق في محافظة عدن.

وقال سكان في مدينة عدن إن الحياة عادة الى كل المناطق وصار الناس يزاولون أعمالهم بشكل طبيعي دون أي توتر.

وكانت عدن قد شهدت اعمال ارهابية مشتركة بين مليشيا ايران الارهابية وتنظيمات ارهابية اخرى استهدفت معسكر الجلاء ومقر شرطة.

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