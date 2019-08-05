شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة الطبيعية إلى عموم المناطق في عدن والان مع التفاصيل

عادت الحياة الطبيعية إلى عموم المدن والمناطق في محافظة عدن.

وقال سكان في مدينة عدن إن الحياة عادة الى كل المناطق وصار الناس يزاولون أعمالهم بشكل طبيعي دون أي توتر.

وكانت عدن قد شهدت اعمال ارهابية مشتركة بين مليشيا ايران الارهابية وتنظيمات ارهابية اخرى استهدفت معسكر الجلاء ومقر شرطة.