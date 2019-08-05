شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أوضاع المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت وأهم التحديات التي تواجه سير عملهم. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد ومدراء الادارات العامة بالمؤسسة عدد من الصعوبات والعراقيل والسبل الكفيلة لايجاد الحلول المناسبة لها وفق الامكانيات المتاحة Advertisements وأقر الاجتماع انزال مناقصة لاضافة خط تصريف الطاقة 132 كيلو فولت من المحطة الغازية الى قريو، للمساهمة في تخفيف الضغط الزائد وتوفير خدمة أفضل للمواطنين لاسيما في أوقات الصيف. وشدد الاجتماع على اتخاذ اجراءات صارمة تجاه جميع المخالفين من خلال الربط العشوائي والتعامل معهم بحزم. وأوضح وكيل المحافظة عصام الكثيري بأن السلطة المحلية اعتمدت 20 مشروع في مجال الكهرباء في النقل والتوليد والتوزيع، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية وحرصها على معالجة المشاكل المختلفة لتحسين المنظومة الكهربائية وضمان استمراريتها.

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