شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة العربية تعتذر للمشاهدين بشأن أحداث عدن والان مع التفاصيل

قدمت مذيعة في قناة العربية الحدث اتعذارها للمشاهدين بعد عرضها لمقطع فيديو تظهر اعتداء لاجهزة الامن المركزي المنحلة على متظاهر جنوبي بعد احداث 2011م على أنها مشاهد لإعتداءات قوات الحزام الامني على العمالة الشمالية المتواجدة في عدن.

واستنكر منصور صالح نائب رئيس دائرة اعلام الانتقالي الجنوبي تزوير الحقائق من قناة العربية، مهددا بالانسحاب من المقابلة في حال لم تقدم مذيعة القناة اعتذارا صريح حيال اعتمادها لمواد ومقاطع من مصادر اخونجية لتشوية الحزام الامني والتحريض ضده..

وذكر الاعلامي منصور صالح ان قناة العربية في تغطيتها للاخبار اصبحت شبيهه بقنوات حزب الاصلاح الاخونجي داعيا ايها الى اعادة النظر في سياستها والعمل بمهنية وشفافية ومصداقية حتى لا تخسر متابعيها.

ودحض الاعلامي منصور صالح الإدعاءات التي تروج لها وسائل الاعلام التابعة للاخوان مشيراً الى حزب الاخوان لم يستطع ان يبرز اي ادلة تثبت حقيقة إدعاءاته حول ان الحزام الامني يقوم بترحيل العمالة الشمالية، مشيرا الى ان اكبر دليل على زور تلك الكاذيب هو المقطع الذي عرضته قناة العربية على انه اعتداء على مواطن شمالي قوات جنوبية وهو عكس ذلك تماما مشيرا الى ان هذه الفبركات من صنيعة الاخوان وقنواتها المحرضة والمضللة والفاقدة للمصداقية.