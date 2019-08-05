شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل أوبك والان مع التفاصيل

واصل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تراجعه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 61.75 دولاراً للبرميل، بحسب ما أعلنت المنظمة النفطية، اليوم الإثنين.

وانخفض سعر سلة أوبك، التي تضم 14 نوعاً من الخام، الجمعة الماضي، بقدر 1.79 دولاراً.

وكانت دول أوبك قد توصلت الشهر الماضي لاتفاق لتمديد خفض إنتاجها من الخام لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس(آذار) 2020.