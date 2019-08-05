شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: تعمل قطر بعد نصيحة إيرانية لجمع منتجات ساحات الثورة باسم انقاذ اليمن والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "تعمل قطر بعد نصيحة ايرانية لجمع منتجات ساحات الثورة باسم انقاذ اليمن من الشرعية والتحالف".

وأضاف غلاب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" "وبدأ ينمو خطاب داخل الحوثية لانقاذها من سقوط مريع اما عكفة الثورة الاخرين فقابلين للطرق والسحب بالمال القطري".

وبين أن "الاخطر دخول التنظيم الدولي للاخوان ولا يهمه التضحية باليمن ليكسب في أماكن اخرى".

وقال "الخطاب الإعلامي الممول قطريا في كل اتجاهاته يخدم التنظيم الدولي للاخوان وحتى عزمي بشارة موظف في هذا المسار".

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وذكر أن "اعلام في تركيبته اين ما تحرك يعكس طابع فاشي ومهما لَبْس من اقنعة باطني ومغالط ويحترف التزوير وبامكانه اثبات الشيء ونقيضه باعتبارهما حق".

وبين أنها "سفسطائية مرتزقة تخدم الاتراك وغيرهم".

وكتب قائلاً:"من لا يقاوم الحوثية من اليمنيين فليس في نفسه عزة وكرامة، وتغتال الهوية والعقل والدين والانسان وتاريخ اليمن ومستقبله بالقول بولاية السيد العلم، وما تشرعن له من تمايز باسم طوطم الاصطفاء استعباد قذر، ليمد الاحرار أيديهم لأهل اليمن ليتحرروا من جريمة عرقية جعلت من الله نازي وخادم للص

وبين أن "القصة ليست تكفير ولا هم يحزنون عمليا من يؤمن بولاية الحوثية فانه يعبد صنمية عرقية تستعبده باسم الله، قريش بعد ان هدم الاسلام هبل واللات والعزى خرجت لنا بالولاية الطوطمية وعبادة واصبح الدين تشيع لعرق، وترى الحوثية الدين والملك والثروة حق لسيد مصطفى ولآله وما دون ذلك عمل شيطاني".