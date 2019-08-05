العمالة الإثيوبية المنزلية تعود إلى الرياض بعد تعليق 6 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإثيوبية وسفارة المملكة العربية السعودية استئناف استقدام العمالة المنزلية للسعودية بعد تعليق 6 سنوات. وأقيمت بالسفارة السعودية في أديس أبابا مراسيم تدشين منح التأشيرات للعمالة الإثيوبية للعمل بالمملكة. وحضرت تلك المراسيم وزيرة العمل الإثيوبية إرجوجي تسفاي والسفير السعودي في إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله.

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