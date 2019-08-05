شكرا لقرائتكم ترمب يقترح تشديداً بالقيود على الأسلحة وربطه بإصلاح الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجمهوريين والديموقراطيين التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة.
وكتب ترمب على "تويتر": "على الجمهوريين والديموقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون (السلاح) بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه".
وأضاف ترمب: "يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين"، في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو أودتا بحياة 29 شخصاً.
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