شكرا لقرائتكم ترمب يقترح تشديداً بالقيود على الأسلحة وربطه بإصلاح الهجرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجمهوريين والديموقراطيين التوافق حول تشديد القيود على الأسلحة وربطه بمشروعه حول الإصلاحات المتعلقة بالهجرة.

وكتب ترمب على "تويتر": "على الجمهوريين والديموقراطيين أن يتحدوا وأن يقوموا بالتحقق بشكل دقيق من خلفيات الموضوع، وربما ربط قانون (السلاح) بإصلاح الهجرة الذي نحن بحاجة ماسة إليه".

وأضاف ترمب: "يجب أن نخرج بشيء جيد، وربما عظيم، من هذين الحدثين المأساويين"، في إشارة إلى عمليتي إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع في تكساس وأوهايو أودتا بحياة 29 شخصاً.