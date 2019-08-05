الحريري يطلب من الادارات العامة ارشاد الموظفين لاحترام السلامة المرورية

طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة والقوى الأمنية والعسكرية، ضرورة إرشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديها، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.
وطلب تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.
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