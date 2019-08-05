الحريري يطلب من الادارات العامة ارشاد الموظفين لاحترام السلامة المرورية

طلب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من كل ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات و​المصالح المستقلة​ و​القوى الأمنية​ والعسكرية، ضرورة إرشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديها، احترام متطلبات ​السلامة المرورية​ وأحكام ​قانون السير​.

وطلب تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.