تدابير سير مساء اليوم بسبب تخطيط الطريق من جسر المطار إلى تقاطع صبرا- الرحاب

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتخطيط جادة الإمام موسى الصدر (من ​جسر المطار​ إلى تقاطع صبرا- الرحاب)، اعتبارًا من الساعة 20:30 من مساء اليوم الإثنين 5 آب 2019 لغاية الساعة 2:00 من فجر اليوم التالي، على مرحلتين، وفقاً لما يلي:

- المرحلة الأولى: منع المرور من إشارة جسر المطار، وتحويل السير بإتجاه المسلك الشمالي ل​طريق المطار​ القديم.

- المرحلة الثانية: منع المرور من مستديرة "الجندولين"/ المسلك الجنوبي- نزلة ​السفارة الكويتية​، وتحويل السير بإتجاه أوتوستراد الأسد / ​المدينة الرياضية​".

وطلب في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للازدحام".