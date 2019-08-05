تدابير سير مساء اليوم بسبب تخطيط الطريق من جسر المطار إلى تقاطع صبرا- الرحاب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتخطيط جادة الإمام موسى الصدر (من جسر المطار إلى تقاطع صبرا- الرحاب)، اعتبارًا من الساعة 20:30 من مساء اليوم الإثنين 5 آب 2019 لغاية الساعة 2:00 من فجر اليوم التالي، على مرحلتين، وفقاً لما يلي:
- المرحلة الأولى: منع المرور من إشارة جسر المطار، وتحويل السير بإتجاه المسلك الشمالي لطريق المطار القديم.
- المرحلة الثانية: منع المرور من مستديرة "الجندولين"/ المسلك الجنوبي- نزلة السفارة الكويتية، وتحويل السير بإتجاه أوتوستراد الأسد / المدينة الرياضية".
وطلب في بيان، من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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