أبو الحسن: فريق الممانعة لا يفكر إلا بعقل مؤامراتي

دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ "​رئيس الجمهورية​ وفريقه وكل المعنيين إلى اتباع الأصول السليمة واستدعاء جميع المطلوبين من حادثة ​الشويفات​ إلى حادثة ​قبرشمون​". وفي حديث اذاعي علق أبو الحسن على لقاء رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بسفراء دول كبرى، معتبرا ان "فريق الممانعة لا يفكر إلا بعقل مؤامراتي"، مضيفا:"هؤلاء سفراء معتمدون من بلادهم موجودون في ​لبنان​ يلتقون جميع الناس من دون استثناء ويتعاطون بكل التفاصيل ويطلعون على الأوضاع، من حقنا أن نقول وجهة نظرنا عندما نسأل، ومن حق الآخر أن يقول وجهة نظره. لماذا توصيف هذه الحالة كأنها مؤامرة ضد فريق معين؟".

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