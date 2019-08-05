السنيورة: خلافات اليوم مصطنعة وشعبوية وقد تؤدي الى اسقاط لبنان

تحدث رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، عن مصير مؤتمر "سيدر"، فلفت الى أن "​المجتمع الدولي​ يرغب بمساعدة ​لبنان​، لكن على لبنان ان يساعد نفسه، وهذا الامر يتطلب منه ان يقوم بإصلاحات لا تقتصر على المعالجات النقدية عبر ​مصرف لبنان​ ولا عبر معالجات مالية عبر الرسوم وإجراءات إدارية. لكن من خلال التوجهات السياسية في مختلف القطاعات"، مشيرا الى ان لبنان "توجه بعلاقاته مع اسواقه التقليدية في الأسواق العربية وفي علاقته مع المجتمع الدولي، ما يؤدي الى استعادة النمو"، معتبرا أن "الخلافات التي تحصل اليوم مصطنعة وتهدف الى الشعبوية، الامر الذي يؤدي الى اسقاط لبنان في حفرة كبيرة".

وحول الخروج من المأزق، اوضح السنيورة في حديث اذاعي أن "المطلوب هو موقف واضح من ​الدولة اللبنانية​ وعلى رأسها ​رئيس الجمهورية​ الذي كرمه ​الدستور​ واعطاه الصلاحية. لذلك ينبغي عليه ان يعلو فوق الخلافات ونزاعات الفرقاء، ويتصرف كرئيس للجمهورية حاضن للكل. فهذا هو الطريق الذي يؤدي بنا الى الخروج من المأزق وإمكان الاستفادة من "سيدر".