يعقوب: ديوان المحاسبة والمدعي العام المالي يتبعان لنفس المرجعية السياس

علق رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب على كلام رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، معتبرا ان "لا فوضى في قطاع الاتصالات،انما الفوضى الفاسدة هي المؤسس لهذا القطاع"، مضيفا:"عسى أن تكون فضيحة ال75 مليون دولار لشراء المبنى مدخلا جديا لدخول مغارة الاتصالات. المهم ألا يلحق بملف ال11 مليار".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي اوضح يعقوب ان "ديوان المحاسبة والمدعي العام المالي يتبعان لنفس المرجعية السياسية".
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