يعقوب: ديوان المحاسبة والمدعي العام المالي يتبعان لنفس المرجعية السياس

علق رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ على كلام رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​، معتبرا ان "‏لا فوضى في قطاع الاتصالات،‏انما الفوضى الفاسدة هي المؤسس لهذا القطاع"، مضيفا:"عسى أن تكون فضيحة ال75 مليون ​دولار​ لشراء المبنى مدخلا جديا لدخول مغارة الاتصالات. المهم ألا يلحق بملف ال11 مليار".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ اوضح يعقوب ان "​ديوان المحاسبة​ والمدعي ​العام المالي​ يتبعان لنفس المرجعية السياسية".