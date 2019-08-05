ماريو عون: هناك من يحاول عرقلة العهد بشتى الوسائل

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ إلى أن "هناك من يحاول عرقلة العهد بشتى الوسائل واضاعة الوقت أمام ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​"، مؤكدا ان "العهد القوي لديه تطلعات اصلاحية ويعمل على وضع حد للفساد في لبنان"، مشددا على ان "التطاول على الرئيس عون من شأنه ان يأخذنا الى مكان لا يتمناه احد".

وفي حديث تلفزيوني اعتبر عون أن "المحاكمة في قضية ​قبرشمون​ تتم عبر وسائل الإعلام بدل ان تكون لدى القضاء"، مشيرا الى ان "موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال أرسلان​ ثابت منذ اليوم الأول للحادثة وهو المطالبة بذهاب القضية الى ​المجلس العدلي​"، مضيفا:"الرئيس عون يعالج الموضوع بحكمة عالية".

ورأى عون ان "بناء الدولة يحتاج إلى قضاء عادل وقوي وعملية التطهير في الجسم القضائي مستمرة"، معتبرا انه "لا يمكن بناء دولة قوية في ظل إعفاء اشخاص من المحاسبة واذا تورط اي زعيم بحوادث تمس ب​الأمن الداخلي​ يجب ان يحاسب".