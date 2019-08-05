الاتحاد العمالي العام: لانعقاد مجلس الوزراء فورا ومتابعة المخاطر الاقتصادية

اشار ​الاتحاد العمالي العام​ إلى انه "في ظل الأجواء الذاهبة الى مزيد من التأزم لا يجد أهل الحكم سوى تعطيل الحكومة مع ما يلحقه ذلك من أضرار فادحة على ​الاقتصاد​ الوطني وخصوصا على العمال وذوي الدخل المحدود"، معتبرا ان "أهل الحكم منشغلين بقضايا من شأنها استعادة الأجواء الطائفية والمذهبية والمصالح الفئوية من تعيينات وحصص ونبش مسائل في غير أوانها مثل إعادة تفسير بعض مواد ​الدستور​ التي تحتاج إلى أوضاع مستقرة أمنيا وسياسيا".

وطالب الاتحاد "​مجلس الوزراء​ بالانعقاد فورا لمعالجة قضايا الناس والتوقف عند المخاطر الاقتصادية والمالية، وتأجيل كل القضايا الخلافية التي تعرقل حياة المواطنين والارتقاء الى المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتطلبها هذه الظروف".

من جهة ثانية، التقى رئيس الاتحاد بالإنابة ​حسن فقيه​ وفدا من عمال شركة المطابع التعاونية الصحفية، وأبلغه ان المؤسسة قد صرفتهم تعسفيا وتقدموا الى ​وزارة العمل​ بشكوى أثبتت فيها الوزارة بمطالعة معللة، أن هذا الصرف هو تعسفي.

وأكد فقيه "على تمسك الاتحاد بكامل حقوق العمال، بما فيها الصرف التعسفي"، وشدد "على استمرار تحركهم الضاغط بكل الاتجاهات القانونية والديموقراطية وباشر بالاتصال برئيس مجلس إدارة المؤسسة لإبلاغه موقف الاتحاد".