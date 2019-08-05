3528 محضر مخالفة عدم وضع حزام و6380 محضر مخالفة تلهي بالهاتف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه ظكنتيجة المتابعة المستمرة لنتائج تطبيق ​قانون السير​ على مختلف الأراضي اللبنانية، تبيّن من خلال الإحصائيات، أن عدد محاضر مخالفتي "عدم وضع حزام أمان" و "التلهي ب​الهاتف​ أثناء ​القيادة​"، قد بلغ 9908 محاضر، خلال فترة شهرين تقريباً، لغاية تاريخه، فضلاً عن ضبط المخالفات المرورية الأخرى التي تُشكِّل خطراً على ​السلامة العامة​، وذلك فقاً للآتي: 6380محضر مخالفة "عدم وضع حزام أمان و 3528 محضر مخالفة "التلهي بالهاتف أثناء القيادة".

وطلبت المديرية من السائقين عدم التلّهي أثناء القيادة ووضع حزام الأمان لجميع الركّاب، وتحثّهم على الاستمرار بالتقيد والالتزام بأحكام قانون السير، بهدف تخفيض نسبة الاصطدامات المرورية والحدّ منها، إنقاذاً لأرواحهم وأرواح الآخرين.