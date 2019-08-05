بري: لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال ترأسه طاولة حوار لدعم الصناعة أن "الوضع الحالي الخطير لا يسمح لنا بالتقدم لا في الصناعة ولا في غيرها ونأمل في أن نتمكن من تجاوز هذا الوضع في أسرع وقت"، مضيفا:"لا استثمار ولا نهوض بالاقتصاد من دون الاستقرار السياسي والأمني".

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