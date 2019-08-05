بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مبنى مشروع المحاجر ويتابع إجراءات التراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي: تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مبنى مشروع المحاجر التابع لديوان عام المحافظة في منطقة أبو فيلو. ويختص المبنى بالعمل الفني والإداري ومنح التراخيص لتشغيل المحاجر، وتخصيص المساحات والمراقبة عليها. وتابع المحافظ، خلال لقاءه باللواء مصطفى درويش مدير مشروع المحاجر، والدكتور علاء الدين محمد مدير إدارة المحاجر، إجراءات العمل داخل المبنى، ووجه بتيسير الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وفقا لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية. وشدد المحافظ، على التأكد من استيفاء تراخيص المحاجر في إطار القانون والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتعظيم إيرادات الدولة من مشروع المحاجر.

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