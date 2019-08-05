خلال شهر.. تحرير 17 ألف غرامة تدخين وراكب بدون تذكره في القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمراراً لجهود الإدارة في مجال استهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت جهود الحملات خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 20 متهم، ارتكبوا 9 وقائع متنوعة؛ و57 قضية (سرقات، نشل)، و15 قضية أموال عامة متنوعة، و81 قضية مخدرات، و62 قضية سلاح أبيض.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 7375 حكم قضائي (46 حكم جنائي– 7329 حكم جنح)، وضبط 265 قضية في مجال قضايا الاتصالات والبريد، و20 قضية في مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، و37 قضية (أحداث-تسول-آداب عامة)، و17 ألف و463 غرامة فورية (تدخين –نظافة-راكب بدون تذكرة)، و4098 مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، و2048 بائع بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.