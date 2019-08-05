محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير- شروق غنيم: خمدت نيران الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد أمام المعهد القومي للأورام، غير أن آثاره لازالت باقية؛ في رأس علي جابر الذي أُصيب داخل سيارته حيث كان أمام المكان وقت الحادث، الأشجار التي اقتُلعت خُضرتها وصارت رمادًا، سياج كورنيش النيل الذي انخلع، انطفأ اسم المعهد ووقعت حروفه المعدنية أرضًا، تشقق جدران المبنى، بينما تُرك أرضًا رغيف خبز محشو دون أن يُقطم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إصابة رأس وساندويتش وحروف لافتة.. ما تبقى من حادث معهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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