خلال 24 ساعة.. ضبط 30 قطعة سلاح ناري و125 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، 125 قضية مخدرات، 26 ألف و973 مخالفة مرورية، 623 مخالفة مرافق، وتنفيذ 42 ألف و408 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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