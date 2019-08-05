تحديد هوية ''سفاح تكساس''

افادت السلطات الأميركية بأنّ المشتبه به في قتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأميركية، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين في تكساس.

ويدعى المشتبه به باتريك كروسياس، وأفات تقارير اعلامية إلى أنّ الشرطة تبحث في امكانية وجود رابط بين الحادثة وجريمة كراهية" بعد العثور على منشور من اعداد المعني بالأمر، وصف الهجوم بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس،'' كما عبّر عن ''دعمه للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا''.

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وذكرت ''سي.إن.إن'' أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا داخليا في الإرهاب فيما يتعلق بالحادث.

وقال حاكم الولاية ''جريج أبوت'' "سنتعامل مع الحادث قضائيا على أنه قتل عمد وكذلك على أنه جريمة كراهية، وهو ما يبدو عليه الحال تماما".

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