"ظريف" يهدد بانسحاب إيران من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إن إيران ستنسحب من إتفاق لوزان النووي إذا لم يتم الحفاظ على مصالحها من قبل الأطراف الأخرى في الاتفاق.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي "ستترك إيران الصفقة النووية إذا لزم الأمر، وسندعو الأوروبيين إلى تسريع الجهود لحماية الاقتصاد الإيراني

من العقوبات الأمريكية."

وأكد ظريف أيضًا على التقرير الأمريكي الذي دعاه راند بول، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، للقاء الرئيس دونالد ترامب لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

Advertisements

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف

مع حلفائها في الخليج، "الولايات المتحدة تقف وحدها في العالم، وإنها تريد حرمان إيران من حقوقها ".

وصرح "ظريف" أن إيران ستتخذ خطوة أخرى وثالثة في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015.

وقال الوزير الإيراني "الخطوة الثالثة في تقليص الالتزام بالاتفاقية سيتم تنفيذها في الوضع الحالي، قلنا أنه إذا لم يقم الآخرون بتنفيذ الاتفاقية بالكامل، فسننفذها أيضًا، وبالطبع كل تصرفاتنا تدخل ضمن الاتفاق".