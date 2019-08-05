الاضطرابات تضرب هونج كونج.. وتوقف الرحلات الجوية

حذرت رئيسة هونج كونج التنفيذية ماري لام، اليوم، الشعب الهونجكونجي أن المدينة على "حافة موقف خطير للغاية" وذلك بعدما أغلق المتظاهرون العديد من الطرق بالمدينة وشلوا حركة القطارات صباح اليوم.

وفي أول خطاب لها لوسائل الإعلام منذ أسبوعين، قالت كاري لام إن ما يفعله المتظاهرون يتعارض مع مبدأ "

الدولةالواحدة ذات النظامين"، وتم إلغاء 200 رحلة طيران بالمطار وسط مخاوف من زيادة الاضطرابات.



قال المنظمون إن أكثر من 14 ألف شخص من 20 قطاعًا تعهدوا بالانضمام إلى إضراب على مستوى المدينة يوم الاثنين.

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ويقال إن موظفي الخدمة المدنية

الذين أُمروا بأن يكونوا محايدين سياسياً ، وافقوا على المشاركة.

يكمل المتظاهرون احتجاجاتهم للأسبوع التاسع على التوالي بعد الاشتباكات العنيفة مع قوات الشرطة يومي السبت والأحد الماضيين حيث تواجهم قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ويتابعوا إطلاقها اليوم.



قالت الشرطة إنها أطلقت 1000 علبة غاز مسيلة للدموع و 160 رصاصة مطاطية ، وألقت القبض على 420 شخصًا منذ 9 يونيو ، عندما بدأت الاحتجاجات.