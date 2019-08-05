مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يدعو بيونج يانج للتحلي بالمرونة

حث مون تشانج-إن، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للأمن القومي والوحدة، الشطر الشمالي على إبداء المرونة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة، مستشهدا بوجود علامات على تحلي واشنطن بقدر من المرونة.

ودعا مون الشطر الشمالي إلى الوفاء بالتزاماته السابقة بإحلال السلام من خلال اتخاذ إجراءت ملموسة، قائلا إن هذا الأمر سيدفع واشنطن إلى اتخاذ

إجراءات مماثلة "بصورة إيجابية"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الإثنين.وأكد أن الولايات المتحدة أصبحت تتحلى بشيء من المرونة، وحان الوقت لكي تظهر كوريا الشمالية هي الأخرى قدرا من المرونة.وفيما يتعلق بإمكانية استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، كرر مون أن كوريا الشمالية قد تعود إلى طاولة الحوار عقب انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 20 أغسطس الجاري.وجاءت هذه التصريحات وسط إحراز تقدم محدود في الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج والتي اتفق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، على إعادة إجرائها خلال اجتماع عقد بينهما على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو الماضي.