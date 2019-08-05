اليابان تهاجم روسيا لإطلاق النار في جزيرة كوناشير

أعربت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، عن احتجاجها ضد موسكو على خلفية تدريبات إطلاق النار التي يقوم بها الجيش الروسي بالقرب من جزيرة "كوناشير" في جنوب جزر كوريل، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء الياباني شينزو آبي .
وتابع مصدر مسؤل في الحكومه اليابانية :" نحن نجمع معلومات حول هذا وبما أنه يرتبط بالوجود العسكري المتنامي لروسيا في الجزر
كانت قد ذكرت صحيفة سانكي أن روسيا قد أخطرت اليابان بإجراء مناورات لإطلاق النار قرب جزيرة كوناشير يومي 5 و 10 أغسطس. وقد أعربت طوكيو مرارًا وتكرارًا عن احتجاجهاعلى روسيا فيما يتعلق بعملية إطلاق النار هذه ورداً على ذلك ، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن العدد المتزايد لشكاوى الدبلوماسيين اليابانيين بشأن خطوات الجيش الروسي في جزر الكوريل الجنوبية لا تشجع على تكوين مناخ إيجابي في العلاقات الثنائية. منذ عقود
ويجدر بالذكر أن كلا من روسيا واليابان كانتا تتفاوضان بشأة معاهدة للسلام بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن تنازع كلا من روسيا واليابان بشأن ملكية بعض الجزر ومنها " جزيرة كونشيار "
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