الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات شاملة إذا استمرت التهديدات الأمريكية بنشر صواريخ

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

وكالات :

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال استمرت التهديدات الأمريكية بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



وأضاف ريابكوف - في تصريح له خلال مؤتمر

صحفي اليوم الاثنين- أن واشنطن أوقفت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد، في حين أن روسيا فعلت أقصى ما يمكنها للحفاظ عليها .. داعيا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي تحدث عنها البنتاجون مؤخرا.



وشدد على أن بلاده تُصر على مناقشة القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا عند بحث أي اتفاقيات جديدة محتملة في مجال الحد من الصواريخ النووية.

