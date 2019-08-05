الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات شاملة إذا استمرت التهديدات الأمريكية بنشر صواريخ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال استمرت التهديدات الأمريكية بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
صحفي اليوم الاثنين- أن واشنطن أوقفت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد، في حين أن روسيا فعلت أقصى ما يمكنها للحفاظ عليها .. داعيا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي تحدث عنها البنتاجون مؤخرا.
وأضاف ريابكوف - في تصريح له خلال مؤتمر
وشدد على أن بلاده تُصر على مناقشة القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا عند بحث أي اتفاقيات جديدة محتملة في مجال الحد من الصواريخ النووية.
موسكو تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها والامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة في أوروبا
05 أغسطس 2019 أخبار وتقارير
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