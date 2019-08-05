بحرية الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

اعتدت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم قبالة سواحل مدينة غزة، وأصابت أحد أطفالهم بحالة إغماء، وأحدثت أضرارا في معداتهم.

وقال زكريا بكر مسئول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي بغزة، إن زوارق الاحتلال الحربية قامت بإطلاق النار وفتح مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملان بصيد أسماك السردين ومعهما مراكب صغيرة "حسكات" على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما

أدى إلى إصابة الطفل عبد الله مفلح أبو ريالة بحالة إغماء عقب فتح خراطيم المياه صوبه ووقوعه داخل البحر.وأكد أن اعتداءات بحرية الاحتلال تسببت بسقوط مولدين كهربائيين إلى داخل مياه البحر من على مركب الصياد فلاح محمد أبو ريالة نتيجة لضخ المياه والأمواج الصناعية، إضافة إلى فقدان 12 قطعة "ملطش من حسكة" الصياد محسن خليل أبو ريالة، نتيجة للموج الصناعي، وضخ المياه، ومحاولة الزورق الحربي الإسرائيلي قلب مراكب الفلسطينيين في البحر.وتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من ممارسة مهنة الصيد بإطلاق الرصاص عليهم وإغراق مراكبهم ومصادرتها واعتقالهم.وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لا زال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.