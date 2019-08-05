الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً من الضفة وينشر قواته على حدود غزة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 14 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية فجر اليوم الإثنين، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهة أخرى ذكرت مصادر إعلامية أن لواء "كفير" الإسرائيلي المتخصص في حرب المدن اجرى الأسبوع الماضي مناورة لوائية واسعة النطاق حاكت سيناريوهات قتالية متنوعة في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة وذلك في إطار استعدادات اللواء للانتشار على حدود قطاع غزة في شهر نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضاً... قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية