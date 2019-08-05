جولة محادثات تركية أميركية جديدة بشأن "منطقة آمنة" شمالي سوريا

بدأت، اليوم الاثنين، جولة محادثات تركية أميركية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا. بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وهذه الجولة هي الثانية بين تركيا والولايات المتحدة، ويجري عقدها في أنقرة. وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.
وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي، وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.
وقال الوزير إن العرض الذي قدمته الولايات المتحدة "لم يكن مرضياً".
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وأضاف أن الحليفين لم يتفقا بشأن تفاصيل حول المنطقة الآمنة وكم سيكون عمقها وما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية ستظل بالمنطقة.
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